В Казани девушка возмутилась тем, что врачи скорой приказали мужчине ползти до машины
Жительница Казани возмутилась поведением сотрудников скорой помощи, которые сказали пациенту ползти до машины.
Видео девушка опубликовала в соцсетях. На кадрах сотрудники скорой помощи затаскивают в машину сидящего на земле человека. На первых секундах слышно, как сотрудница произнесла фразу «ползи давай», что вызвало негодование наблюдательницы.
Сообщается, что случай произошел в Авиастроительном районе города.Общество Татарстан
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