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В Казани девушка возмутилась тем, что врачи скорой приказали мужчине ползти до машины

11:36, 30.01.2020 2
В Казани девушка возмутилась тем, что врачи скорой приказали мужчине ползти до машины

Жительница Казани возмутилась поведением сотрудников скорой помощи, которые сказали пациенту ползти до машины.

Видео девушка опубликовала в соцсетях. На кадрах сотрудники скорой помощи затаскивают в машину сидящего на земле человека. На первых секундах слышно, как сотрудница произнесла фразу «ползи давай», что вызвало негодование наблюдательницы.

Сообщается, что случай произошел в Авиастроительном районе города.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:59
    Милая девушка, не надо нападать на врачей СКОРОЙ!
    Иногда, таких неадекватов подбирают...
    Потом привозят в приемный покой и оставляют вместе с реальными больными...
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  • Анонимно 12:03
    Врачам скорой помощи не платят за должность грузчика. Увы. Реформа здравоохранения дает свои плоды. Лет 8 тому назад уже было, что если вызываешь скорую помощь и необходима госпитализация, а больной лежачий или с подозрением инфаркт или инскльт, то бегаешь по соседям и просишь помочь с переноской больного в автомобиль. Это капиализм. То,к чему мы рвались и пришли.
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