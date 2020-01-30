В двух районах Казани запланирован ремонт более 100 дворов по программе «Наш двор»

В Вахитовском и Приволжском районах Казани запланирован ремонт в 158 дворах по программе «Наш двор».

В 17 домах пройдет комплексный ремонт, также будет заменено 95 лифтов. Помимо этого, сейчас продолжается реконструкция культурного центра «Чулпан», ремонт пройдет еще в 12 объектах здравоохранения.

Кроме того, в 2020 году капитально отремонтируют три детских сада. Отмечается, что два из них уже отметили столетний юбилей. Так, здание детского сада на улице Хади Атласи было построено еще в 1896 году, а на улице Большой Красной — в 1917 году, передает пресс-служба мэрии Казани.

Также запланировано строительство детского сада на 220 мест в ЖК «Волжские просторы», отчитался глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов.



Ранее сообщалось, что Минмолодежи Татарстана предложило включить подростковые клубы в проект «Наш двор».