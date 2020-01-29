Минмолодежи Татарстана предложило включить подростковые клубы в программу «Наш двор»
Подростковые клубы должны входить в общественное пространство дворов, которые будут благоустроены в рамках проекта «Наш двор», отметил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.
«В прошлом году «Единая Россия» инициировала беспрецедентную президентскую программу «Наш двор». А почти все подростковые клубы находятся как раз на территории дворов. Поэтому считаем правильным объединить наши усилия и интегрировать подростковые клубы в общественное пространство двора», — отметил глава Минмолодежи РТ.
Фаттахов отметил, что если предусмотреть при благоустройстве дворов спортивные площадки, дворовые библиотеки, зоны воркаута и небольшие уличные сцены, появится доступная среда отдыха для молодежи, передает его слова корреспондент «Реального времени».
Ранее Дамир Фаттахов назвал районы — аутсайдеры по качеству работы с молодежью.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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