Минмолодежи Татарстана предложило включить подростковые клубы в программу «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Подростковые клубы должны входить в общественное пространство дворов, которые будут благоустроены в рамках проекта «Наш двор», отметил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«В прошлом году «Единая Россия» инициировала беспрецедентную президентскую программу «Наш двор». А почти все подростковые клубы находятся как раз на территории дворов. Поэтому считаем правильным объединить наши усилия и интегрировать подростковые клубы в общественное пространство двора», — отметил глава Минмолодежи РТ.

Фаттахов отметил, что если предусмотреть при благоустройстве дворов спортивные площадки, дворовые библиотеки, зоны воркаута и небольшие уличные сцены, появится доступная среда отдыха для молодежи, передает его слова корреспондент «Реального времени».

Ранее Дамир Фаттахов назвал районы — аутсайдеры по качеству работы с молодежью.