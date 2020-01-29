Строительство крематория в Казани потребует 120 млн рублей

Фото: Александр Артемьев

Строительство первого в Татарстане крематория потребует около 120 млн рублей. Такую цифру озвучил начальник Управления по организации ритуальных услуг столицы РТ Марат Ишкин.

По словам Ишкина, сейчас власти ищут деньги на проектные работы. Финансирование ожидается из республиканского бюджета.

«В идеале, если все пойдет по плану, к 2024 году крематорий, думаю, сможем построить», — сказал Ишкин в интервью «Татар-Информ».

Крематорий должен быть построен на территории нового похоронного комплекса. Строящийся похоронный комплекс занимает 86 га, на его территории отведено место под крематорий.



Ранеее сообщалось, что строительство крематория профинансируют из муниципального бюджета, на это понадобится до 140 млн рублей.

