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Минниханов отправится в США, чтобы встретиться с татарской диаспорой и генсеком ООН

13:25, 29.01.2020
Минниханов отправится в США, чтобы встретиться с татарской диаспорой и генсеком ООН

В воскресенье Рустам Минниханов отправится в США. В планах президента РТ провести встречу с татарской диаспорой, с американскими бизнесменами и с генсекретарем ООН.

Встреча с представителями татарской диаспоры состоится вечером в воскресенье — в США проживают около 3500 татар. В понедельник Минниханов встретится с представителями американского бизнеса. Стороны обсудят внешнеторговый оборот РТ и США, который за 9 месяцев прошлого года составил 360 млн долларов — это довольно высокий показатель относительно последних 5—6 лет.

Также у Минниханова запланированы встречи в ООН с полпредом РФ и с генсекретарем ООН.

Общество Татарстан
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