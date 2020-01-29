Минниханов отправится в США, чтобы встретиться с татарской диаспорой и генсеком ООН

В воскресенье Рустам Минниханов отправится в США. В планах президента РТ провести встречу с татарской диаспорой, с американскими бизнесменами и с генсекретарем ООН.

Встреча с представителями татарской диаспоры состоится вечером в воскресенье — в США проживают около 3500 татар. В понедельник Минниханов встретится с представителями американского бизнеса. Стороны обсудят внешнеторговый оборот РТ и США, который за 9 месяцев прошлого года составил 360 млн долларов — это довольно высокий показатель относительно последних 5—6 лет.



Также у Минниханова запланированы встречи в ООН с полпредом РФ и с генсекретарем ООН.