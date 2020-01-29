Гендиректор «Татнефти» прокомментировал сделку с Зимбабве по обмену топлива на алмазы

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов прокомментировал информацию о сделке с властями Зимбабве по поставкам моторного топлива в обмен на алмазы. Он сообщил, что компания заинтересована в таком предложении. Драгоценные камни в будущем планируют обменять на деньги.

«Татнефти» не нужны алмазы, в конечном итоге мы планируем получить деньги. Алмазы выступают как обеспечение сделки», — заявил Маганов.

Помощь в совершении сделки оказывают российские компании, работающие на рынке алмазов.

Ранее Зимбабве предложило «Татнефти» алмазы в обмен на дизельное топливо стоимостью 1,4 миллиарда долларов.

