Новости общества

13:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гендиректор «Татнефти» прокомментировал сделку с Зимбабве по обмену топлива на алмазы

12:23, 29.01.2020
Гендиректор «Татнефти» прокомментировал сделку с Зимбабве по обмену топлива на алмазы

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов прокомментировал информацию о сделке с властями Зимбабве по поставкам моторного топлива в обмен на алмазы. Он сообщил, что компания заинтересована в таком предложении. Драгоценные камни в будущем планируют обменять на деньги.

«Татнефти» не нужны алмазы, в конечном итоге мы планируем получить деньги. Алмазы выступают как обеспечение сделки», — заявил Маганов.

Помощь в совершении сделки оказывают российские компании, работающие на рынке алмазов.

Ранее Зимбабве предложило «Татнефти» алмазы в обмен на дизельное топливо стоимостью 1,4 миллиарда долларов.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров