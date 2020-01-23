«Татнефть» заинтересована в возможности поставок нефти в Зимбабве в обмен на алмазы

«Татнефть» планирует наладить поставки топлива в Зимбабве в обмен на алмазы. Сейчас прорабатываются возможность данной схемы.

О подобном сотрудничестве рассказал на форуме в Давосе глава «Татнефти» Наиль Маганов. В ноябре издание Business Times стало известно, что Зимбабве собирается заключить с «Татнефтью» и «Алросом» контракт по обеспечению поставок горючего. Страна предлагает алмазы в обмен на дизельное топливо стоимостью 1,4 миллиарда долларов.



«Мы занимаемся этой темой. Эта коммерчески длинная схема. Я хочу сказать, что это история реальная… Я знаю, что поставка топлива реальна», — передает слова Маганова «Интерфакс».

