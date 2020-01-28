На оздоровление Волги в Татарстане в 2020 году предусмотрено 6 млрд рублей

На оздоровление Волги на территории Татарстана на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрено более 6 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология».

5,1 млрд рублей из них будут выделены из российского бюджета. На сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, будет направлено 4,6 млрд рублей.

По словам инспектора РТ в области охраны окружающей среды Фаяза Шакирова, строительно-монтажные работы общей стоимость 1,6 млрд рублей уже идут на 8 объектах — в Казани, Тетюшах, селе Красный Бор Агрызского района, Заинске, Алексеевском районе, Елабуге, Васильево и Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района.

В 2021 году реконструкция пройдет на пяти объектах республики, на эти цели выделят 884 млн рублей, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что с 2021 года в республике начнутся работы по ликвидации двух объектов накопленного вреда, представляющих угрозу Волге.

