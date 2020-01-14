Для оздоровления Волги власти РТ ликвидируют два предприятия

С 2021 года в республике начнутся работы по ликвидации двух предприятий, представляющих угрозу реке Волга. Об этом на коллегии по итогам 2019 года заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков..

«Будет проведен демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище и рекультивация иловых площадок Казани. Технологии рекультивации прорабатываются нами совместно с Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ», — передает его слова “Татар-Информ”.

На ликвидацию предприятий потребуется 4,5 млрд рублей. Львиную долю — 3,5 млрд рублей — планируют направить из федерального бюджета в рамках проекта «Оздоровление Волги». Еще 800 млн рублей будут выделены из республиканского бюджета. Еще 200 млн рублей из внебюджетных источников.

Пока стоит задача по включению объектов в государственный реестр ранее накопленного вреда и подготовке проектно-сметной документации.

Ранее правительство РФ изменило финансирование расходов по федеральному проекту оздоровления Волги в рамках нацпроекта «Экология».