Историк Соколов, убивший студентку, признан вменяемым

Фото: wikipedia.org Ирина Ефремова

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов признан вменяемым.

«В том, что Олег Валерьевич — вменяемый человек, у нас фактически сомнений никогда не было, но в то же время в ходе экспертизы были поставлены вопросы о его вменяемости на момент совершения преступления. На эти вопросы мы пока не получили устраивающих нас ответов», — рассказал ТАСС адвокат историка Александр Почуев.

Он уточнил, что защита подаст ходатайство о проведении повторной экспертизы.

Источник информагентства, знакомый с материалами дела, подтвердил, что Соколов признан вменяемым.

Напомним, 7 ноября 2018 года в реке Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов, у которого в портфеле оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Выяснилось, что ученый убил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал.

В зале суда Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. По словам обвиняемого, во время бытового конфликта девушка набросилась на мужчину с ножом. Решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия. 16 ноября в станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны девушки.

