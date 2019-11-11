«Превратилась в чудовище»: расчленивший девушку историк Соколов рассказал, почему убил ее

Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки Анастасии Ещенко, рассказал, что причиной убийства стала ссора.

«Мы друг друга любили очень сильно. (...) Были вместе пять лет», — сказал он.

Также Соколов добавил, что представлял Ещенко как невесту, поскольку они планировали пожениться.

«Эта девушка, она казалась мне прекрасным идеалом, превратилась в чудовище», — передает «Интерфакс» слова Соколова. Он рассказал, что убитая ревновала его к детям от другого брака и «от нее было много агрессии».

«Во время ссоры мы все потеряли контроль. Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом», — рассказал историк. Он разрыдался в зале суда.

Как передает информагентство, следствие ходатайствует об аресте Соколова на два месяца, адвокат Александр Почуев просит суд о домашнем аресте.

Напомним, что в субботу утром в Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов. В портфеле у историка оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Предположительно, ученый убил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал.

