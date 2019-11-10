СМИ сообщили подробности гибели бывшей студентки историка Соколова

Журналисты выяснили, что причиной смерти выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, стало огнестрельное ранение.

Такая информация поступила от источника в правоохранительных органах, передает «РИА Новости».

Водолазы уже второй день ищут останки девушки в реке Мойке. Ранее сообщалось, что они обнаружили в воде скелет.

Напомним, что в субботу утром в Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов. В портфеле у историка оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Предположительно, ученый убил свою бывшую студентку, с которой он сожительствовал.