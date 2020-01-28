Смена правительства не приведет к пересмотру проекта трассы Москва — Казань

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Смена состава правительства России не приведет к кардинальным изменениям в проекте строительства трассы Москва — Казань.



«Мы очень верим, что строительный блок правительства РФ, который тоже в значительной степени обновился, существенно предпримет усилия, нацеленные на упрощение и ускорение процедур, которые сегодня существуют в стройке (трассы Москва — Казань)», — сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих (цитата по ТАСС).

Он отметил, что строительство новой трассы позволит снизить огромный поток трафика, который движется сегодня по дороге М-7, а также уменьшить аварийность, которая сегодня есть на этой трассе.

Ранее Дмитрий Медведев одобрил строительство скоростной платной трассы Москва — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Ожидается, что дорогу начнут строить в 2020 году, полностью ее построят к 2027 году. На трассу потратят 730 млрд рублей.

Государственная компания «Автодор» сообщила, что в рамках акции по выбору названия для новой платной трассы Москва — Казань (М-12) получила 95 вариантов.