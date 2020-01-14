«Моника», «Чак-чак», «Алтын»: «Автодор» раскрыл варианты названия новой трассы Москва — Казань

Государственная компания «Автодор» сообщила, что в рамках акции по выбору названия для новой платной трассы Москва — Казань (М-12) получила 95 вариантов.

«Моника» стала самым оригинальным вариантом — это сокращение по первым двум буквам Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Также среди вариантов есть «Чак-чак», «Хачапури, «Эчпочмак», «Юл» («путь» в переводе с татарского языка), «Сунгирь» (название стоянки древнего человека под Владимиром), «Алтын» (традиционный номинал русской денежной системы).

Самыми популярными вариантами стали «Казань», «Восток», «Евразия», «Кама» и «Дружба».

Ранее Дмитрий Медведев одобрил строительство скоростной платной трассы Москва — Казань в рамках международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Ожидается, что дорогу начнут строить в 2020 году, полностью ее построят к 2027 году. На трассу потратят 730 млрд рублей.