В Германии и Японии коронавирусом заразились два человека, не посещавших Китай

В Германии и Японии коронавирусом заразились два человека, не посещавших Китай. Об этом сообщают The Local и Kyodo News.

Так, 33-летний житель баварского города Штарнберг заразился новым вирусом при общении с коллегой из Китая, посетившей Германию на прошлой неделе.



В Японии заразился водитель автобуса, который в начале января перевозил две группы туристов из китайского города Ухань, где и произошла вспышка нового вируса.

Ранее сообщалось, что в Китае число погибших от нового коронавируса достигло 106 человек, количество пострадавших — 4 547. По данным Роспотребнадзора, в России выявили 103 человека с подозрением на коронавирус, однако ни у кого диагноз не подтвердился.