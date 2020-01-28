Новости общества

14:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Германии и Японии коронавирусом заразились два человека, не посещавших Китай

13:15, 28.01.2020 2
В Германии и Японии коронавирусом заразились два человека, не посещавших Китай
Фото: pixabay.com

В Германии и Японии коронавирусом заразились два человека, не посещавших Китай. Об этом сообщают The Local и Kyodo News.

Так, 33-летний житель баварского города Штарнберг заразился новым вирусом при общении с коллегой из Китая, посетившей Германию на прошлой неделе.

В Японии заразился водитель автобуса, который в начале января перевозил две группы туристов из китайского города Ухань, где и произошла вспышка нового вируса.

Ранее сообщалось, что в Китае число погибших от нового коронавируса достигло 106 человек, количество пострадавших — 4 547. По данным Роспотребнадзора, в России выявили 103 человека с подозрением на коронавирус, однако ни у кого диагноз не подтвердился.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:41
    Контакт с людьми же был, который побывали в Китае
    Ответить
  • Анонимно 13:41
    И не подтвердится!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров