Число умерших от коронавируса в Китае превысило 100 человек, в России заболевших нет

В Китае число погибших от нового короновируса достигло 106 человек, количество пострадавших — 4547.

Больше всего инфицированных и умерших от коронавирус приходится на провинцию Хубэй (2 714 и 47 соответственно) и ее административный центр город Ухань (1 590 и 42). В Пекине выявлено 80 инфицированных (один человек погиб), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян — 21 заболевший (один человек погиб), пишет ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

По данным Роспотребнадзора, в России выявили 103 человека с подозрением на коронавирус, однако ни у кого диагноз не подтвердился.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом.