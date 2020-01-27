Мишустин поручил организовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом.
В состав штаба вошли туда вошли заместители председателя правительства — Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, сообщается на сайте кабмина.
«В ходе совещания председатель правительства поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, куда вошли участники совещания и руководители МЧС, МВД и Минпромторга», — говорится в сообщении.ОбществоВластьМедицина
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