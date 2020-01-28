СМИ: в Кремле приняли решение об отставке главы Чувашии

В Кремле приняли решение о досрочном сложении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Официально глава республики покинет должность либо на этой неделе, либо на следующей, передает РБК.

За две недели Игнатьев умудрился попасть в два публичных скандала. Сначала он призвал «мочить журналистов», критикующих власть, а затем он заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной техники. Тем не менее, по данным издания, отставка Игнатьева была предопределена еще до этих событий.

Ранее комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.

