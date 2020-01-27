Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.

Как сообщает «РИА Новости», также рекомендовано приостановить его членство в региональном политсовете.

Ранее Игнатьев заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. В связи с этим секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из рядов своих членов Игнатьева, а глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской Республики на вменяемость. В то же время жена Игнатьева заявила, что он давно знаком с сотрудником МЧС и специально решил над ним подшутить.