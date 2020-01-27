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Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

15:00, 27.01.2020
Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии
Фото: cap.ru

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.

Как сообщает «РИА Новости», также рекомендовано приостановить его членство в региональном политсовете.

Ранее Игнатьев заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. В связи с этим секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из рядов своих членов Игнатьева, а глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской Республики на вменяемость. В то же время жена Игнатьева заявила, что он давно знаком с сотрудником МЧС и специально решил над ним подшутить.

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