Главное к утру: фейк о коронавирусе, проект хосписа и автобусные маршруты в Нижнекамске
«Реальное время» подводит итоги прошедшей ночи и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.
- Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Фанур Ягафаров рассказал о состоянии студентов из республики, обучающихся в Китае.
По его словам, с ними поддерживается связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Им рекомендовали не покидать территорию провинций, в которых они находятся, а также не посещать места массового скопления людей.
- В Нижнекамске в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что в магазинах продаются зараженные бананы.
В тексте сообщения, в частности, говорится о том, что в некой больнице города Синхуа от вируса N7N9 ночью скончались два десятка человек. А россиянам следует остерегаться бананов, в особенности привезенных из южных провинций.
Дело в том, что вирус N7N9 к коронавирусу не имеет никакого отношения. Такого штамма в природе вовсе не существует. Также стоит отметить, что вирусы не живут в овощах и фруктах, а заразиться ими можно только от человека.
- Власти Нижнекамска соединят маршруты городских и вахтовых автобусов. Это делается с целью вывода автопарков из кризиса. Как отметил мэр города Айдар Метшин, транспортная реформа проводится для того, чтобы повысить зарплату сотрудникам, обновить автопарк, а также уменьшить интервалы между рейсами.
- Строительство второго хосписа в Казани оценивается примерно в 350 млн рублей, точная цифра станет известна лишь после появления больницы. Ориентировочно строительные работы будут закончены в 2021 году.
«Мы доделали проект, поставили временный забор и очистили территории. Сегодня согласовали детали газовых коммуникаций. Это будет уникальный двухэтажный хоспис на 60 койкомест. Первый этаж на 30 паллиативных коек, а второй этаж — отделение сестринского ухода», —рассказал основатель Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.
- Сенатор Людмила Бокова назначена заместителем главы Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
Отметим, что Бокова является соавтором законопроекта об изоляции Рунета, который был принят в апреле 2019 года.
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