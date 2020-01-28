В Нижнекамске соединят городские и вахтовые автобусы, чтобы помочь перевозчикам выйти из кризиса

Власти Нижнекамска соединят маршруты городских и вахтовых автобусов. Это делается с целью вывода автопарков из кризиса.

Как отметил мэр города Айдар Метшин, транспортная реформа проводится для того, чтобы повысить зарплату сотрудникам, обновить автопарк, а также уменьшить интервалы между рейсами.

Градоначальник подчеркнул, что увеличение стоимости проезда не может вывести автобусные парки из кризисной ситуации. По его словам, причиной нововведения стало недовольство местных жителей работой транспорта, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что руководство Татарстана и администрация Нижнекамска совместно покрыли убытки предприятия по итогам 2018—2019 годов на общую сумму 54,5 млн рублей.

