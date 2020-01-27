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Соавтор законопроекта об изоляции рунета Бокова назначена заместителем главы Минкомсвязи

23:36, 27.01.2020
Соавтор законопроекта об изоляции рунета Бокова назначена заместителем главы Минкомсвязи
Фото: digital.gov.ru

Сенатор Людмила Бокова назначена заместителем главы Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Отметим, что Бокова является соавтором законопроекта об изоляции Рунета, который был принят в апреле 2019 года.

Помимо этого, новый замглавы Минкомсвязи является соавтором законопроекта о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации.

Также премьер-министр РФ Мишустин назначил замминистра финансов. Им стал Павел Кадочников. До этого он был председателем Общественного совета при Минфине. С 2016 по 2018 год он занимал пост президента Центра стратегических разработок.

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