Соавтор законопроекта об изоляции рунета Бокова назначена заместителем главы Минкомсвязи

Сенатор Людмила Бокова назначена заместителем главы Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Отметим, что Бокова является соавтором законопроекта об изоляции Рунета, который был принят в апреле 2019 года.

Помимо этого, новый замглавы Минкомсвязи является соавтором законопроекта о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации.



Также премьер-министр РФ Мишустин назначил замминистра финансов. Им стал Павел Кадочников. До этого он был председателем Общественного совета при Минфине. С 2016 по 2018 год он занимал пост президента Центра стратегических разработок.