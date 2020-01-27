Строительство второго хосписа в Казани оценивается в 350 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Строительство второго хосписа в Казани оценивается примерно в 350 млн рублей, точная цифра станет известна лишь после появления больницы.

Ориентировочно строительные работы будут закончены в 2021 году.

«Мы доделали проект, поставили временный забор и очистили территории. Сегодня согласовали детали газовых коммуникаций. Это будет уникальный двухэтажный хоспис на 60 койкомест. Первый этаж на 30 паллиативных коек, а второй этаж — отделение сестринского ухода», — рассказал «Татар-информ» основатель Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Он уточнил, что все средства удалось собрать с помощью неравнодушных граждан и общественных мероприятии. Кроме того, возле хосписа будут мечеть и церковь. Молельни будут размещены возле центрального входа.

Напомним, строительство хосписа началось в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что уже собрано более 30 млн рублей.