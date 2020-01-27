Вице-премьер Башкирии рассказал о состоянии студентов из республики, которые обучаются в Китае

Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Фанур Ягафаров рассказал о состоянии студентов из республики, обучающихся в Китае.

По его словам, с ними поддерживается связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Им рекомендовали не покидать территорию провинций, в которых они находятся, а также не посещать места массового скопления людей.

Помимо этого, вице-премьер прояснил ситуацию с китайскими студентами, которые учатся в вузах Башкирии.

«Все вузы республики — БГМУ, БашГУ, БГПУ, УГАТУ — донесли до студентов-граждан Китая информацию об угрозе их жизни и здоровью. Многие отказались от поездок домой на послесессионные каникулы. В УГНТУ обучается 40 студентов из КНР, 15 из них сейчас проходят практику в Китае. Они возвращаются в республику в начале февраля», — рассказал Ягафаров в своем аккаунте в Instagram.

Он уточнил, что руководство учебных заведений ведет постоянный мониторинг ситуации.



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