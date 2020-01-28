В Нижнекамске жителей пугают зараженными коронавирусом бананами из Китая

В Нижнекамске в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что в магазинах продаются зараженные бананы.

В тексте сообщения, в частности, говорится о том, что в некой больнице города Синхуа от вируса N7N9 ночью скончались два десятка человек. А россиянам следует остерегаться бананов, в особенности привезенных из южных провинций КНР, пишет «НТР 24».

Дело в том, что вирус N7N9 к коронавирусу не имеет никакого отношения. Более того, такого штамма в природе вовсе не существует.

Также стоит отметить, что вирусы не живут в овощах и фруктах, а заразиться ими можно только от человека.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по профилактике коронавируса.