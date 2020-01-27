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Акбашев из «Рубина» и еще два игрока перешли в «Нефтехимик»

16:34, 27.01.2020
Акбашев из «Рубина» и еще два игрока перешли в «Нефтехимик»
Фото: rubin-kazan.ru

«Нефтехимик» объявил о переходе в стан команды сразу трех новых футболистов.

Контракт с нижнекамским клубом подписал бывший игрок «Рубина» Роман Акбашев. За казанскую команду он провел 6 матчей в РПЛ, один из которых в нынешнем сезоне.

Еще одним новичком «Нефтехимика» стал футболист «Тамбова» Данил Кленкин. В текущем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 3 матчах тамбовчан в РПЛ.

Также соглашение подписано с защитником Аланом Лелюкаевым, который выступал за команду «Авангард».

Все трое уже присоединились к команде и работают с нижнекамским клубом на втором зимнем сборе в Турции.

СпортФутбол Татарстан
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