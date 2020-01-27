Братья Березуцкие вернулись на работу в ЦСКА

Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись на работу в московский ЦСКА, информирует официальный сайт армейского клуба.

Они станут заместителями генерального директора Романа Бабаева по спортивным вопросам.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА.

Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом», — сказал Алексей Березуцкий.

Ранее братья Березуцкие входили в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском «Витессе». После ухода из клуба они могли оказаться в «Рубине», но отказались от предложения казанцев.