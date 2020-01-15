Василий Березуцкий объяснил, почему отказался тренировать «Рубин»

Бывший помощник Леонида Слуцкого в тренерском штабе «Витесса» Василий Березуцкий рассказал о причинах своего отказа работать в казанском «Рубине»

— Почему все-таки отказали «Рубину»?

— У меня сейчас половина вещей в Голландии, нужно закрывать там какие-то дела — аренда жилья, машина и так далее. А главное — нужно было детей устраивать в школы. Тяжело все это совмещать с «Рубином». У того же Олега Яровинского, который стал спортивным директором казанцев, дети и супруга до лета остались в Голландии. Он смог взять такую паузу.

Ведь самое сложное — передвигать всю эту «социалку». Для нас это стало серьезной проблемой. Нужно было как можно быстрее возвращать детей обратно.

— Но ведь можно и попозже присоединиться к «Рубину», когда решите все свои бытовые вопросы? Допустим, через месяц.

— Посмотрим. На данный момент — пока нет. А дальше будет видно. Если Леонид Викторович еще что-то предложит, будем думать, — сказал Березуцкий.