Глава Чувашии, который заставил спасателя МЧС прыгать за ключами от машины, прокомментировал скандал

На еженедельном совещании в доме правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал скандал, возникший после того, как он заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным, и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — цитирует его пресс-служба администрации главы Чувашии.

Он отметил, что лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году.

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились», — сказал Игнатьев.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из рядов своих членов Игнатьева, а глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской Республики на вменяемость. В то же время жена Игнатьева заявила, что он давно знаком с сотрудником МЧС и специально решил над ним подшутить.