Глава Ингушетии второй раз за пять месяцев отправил правительство региона в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.

«Мной принято решение отправить правительство Республики Ингушетия в отставку», — написал он в Instagram.

Напомним, что в 8 сентября прошлого года депутаты народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова. 12 сентября парламент одобрил назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. После этого началось формирование кабинета министров, которое так и не было завершено.