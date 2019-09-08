Новости общества

14:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов

12:58, 08.09.2019
Главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов
Фото: kremlin.ru

Депутаты народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя республики.

На пост помимо Калиматова претендовали депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов. Эти кандидатуры внес на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин, пишет «РИА Новости».

Напомним, 26 июня Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он возглавлял регион с 2008 года. Позже его назначили замминистра обороны России.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров