Главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов
Депутаты народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя республики.
На пост помимо Калиматова претендовали депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов. Эти кандидатуры внес на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин, пишет «РИА Новости».
Напомним, 26 июня Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он возглавлял регион с 2008 года. Позже его назначили замминистра обороны России.ОбществоВласть
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