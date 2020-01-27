РБК: ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала штрафовать банки за невыполнение предписаний о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых имеется задолженность по уплате налогов или которые не уплатили страховые взносы, штрафы и т. д. Первыми штраф получили ВТБ и «Уралсиб».

По данным РБК, на данный момент ФНС имеет возможность направлять в банки распоряжение о приостановке движения средств на счетах ИП. Также Налоговый кодекс РФ разрешает списывать средства и с личных счетов предпринимателей, однако это могут делать только судебные приставы.

Банки начали получать предписания ФНС о блокировке счетов ИП в июне 2019 года, но кредитные организации не исполняли требования налоговой службы, чтобы массово не блокировать счета клиентов. По оценке Ассоциации банков России (АРБ), в 2019 году каждый крупный банк получил около 300 тыс. требований о блокировке счетов.

Ранее в Татарстане сократили срок регистрации ИП.