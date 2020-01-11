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В Татарстане сократили срок регистрации ИП и фермерских хозяйств

00:33, 11.01.2020
В Татарстане сократили срок регистрации ИП и фермерских хозяйств
Фото: pixabay.com

В Татарстане запустили электронный сервис, который позволяет регистрировать индивидуальных предпринимателей и крестьянские (фермерские) хозяйства за пять рабочих дней вместо 14.

До этого документы отправлялись в бумажном виде с помощью курьерской доставки, на что требовалось 900 тыс. рублей ежемесячно, или 10,8 млн рублей в год.

Всего в 2019 году в Татарстане было получено более 54 тыс. обращений о регистрации юридического лица, сообщает Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана при поддержке правительства РТ учредило республиканский конкурс «Семейная фермерская династия Республики Татарстан». Победители получат по 100 тысяч рублей.

Бизнес Татарстан
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