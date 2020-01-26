В Челнах хотят открыть филиал центра медицины катастроф

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на коллегии ведомства рассказал, что в РТ имеется потребность в приобретении второго вертолета «Ансат» с медицинским модулем и возможностью ночных вылетов.

«При наличии второго вертолета мы сможем создать филиал центра медицины катастроф в Закамской зоне в городе Набережные Челны. Прошу поддержать это предложение. Готовность проекта высокая, есть кадры, есть необходимые расчеты, мы готовы внести их вам на рассмотрение», — сказал он, обращаясь к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину.

Всего в 2019 году по линии санавиации совершено 150 вылетов, эвакуировано 146 пациентов. В 2020 году планируется увеличить число вылетов до 159.

«Уважаемый Алексей Валерьевич, это очень эффективная мера по снижению смертности, так как сокращаются не только сроки доставки пациентов, но и имеется возможность эвакуировать пациентов с самыми сложными повреждениями из труднодоступных мест, особенно при ДТП», — отметил Садыков.



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