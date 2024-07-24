В Казани подросток потерял более 300 тыс. рублей при попытке устроиться на работу

Фото: Максим Платонов

В отдел полиции «Авиастроительный» в Казани поступило заявление от матери потерпевшего. Женщина сообщила, что ее сыну предложили подработку в одном из мессенджеров. Для начисления заработной платы злоумышленники попросили отправить данные банковской карты, сообщает пресс-служба исполкома города.

Подросток указал сведения о счете своей матери, после чего выяснилась пропажа средств. Общая сумма ущерба составила 338 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо перепроверять информацию, поступающую от незнакомых лиц. Не следует передавать деньги незнакомцам.

Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предостерегает граждан от мошенничества в сфере ЖКХ. «Единственная рекомендация, которая может быть, — при малейшем сомнении прекратить разговаривать и перезвонить в организацию самостоятельно», — советует депутат.

Рената Валеева