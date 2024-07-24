В Казани жительница Португалии отсудила компенсацию у осужденного на пожизненное историка-«маньяка»

Фото: Ирина Плотникова

Компенсацию морального вреда за ножевые ранения 2013 года должен выплатить жительнице Португалии Екатерине Камбург сиделец «Мордовской зоны» Игорь Птицин, отбывающий пожизненный срок. Такое решение, по данным «Реального времени», вынес Авиастроительный суд Казани, удовлетворив иск потерпевшей на 770 тысяч рублей.



В разговоре с журналистом «Реального временем» Камбург рассказала, как едва не рассталась с жизнью на пробежке у озера Глубокое, но смогла дать отпор преступнику. В то лето в Казань она прилетела из Бразилии, где проживала вместе с мужем. А вот на момент подачи иска проживала уже в Португалии.

Ранее Верховным судом Татарстана с Птицина в пользу родных убитых девушек и одной выжившей было взыскано еще 5 млн рублей. И иски, и вину в 13 эпизодах тяжких преступлений бывший учитель истории, работник «Горводзеленхоза» и охранного подразделения Росгвардии полностью признал. Однако с момента его водворения в мордовскую колонию, потерпевшие стали получать по 250—500 рублей в месяц и инициировали обращение приставов в суд за разрешением — продать единственное жилье «маньяка».

Признает ли Птицин этот иск, какую сумму он уже возместил потерпевшим и кто сейчас живет в его квартире — в материале «Реального времени».