Бастрыкин поручил провести проверку по факту организации мигрантами незаконной торговли в Казани

Фото: Максим Платонов

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об организации мигрантами незаконных торговых точек в Казани. С таким поручением он обратился к руководителю следственного управления Следкома по Татарстану Валерию Липскому.

— Внимание Бастрыкина обращено на публикацию в СМИ о непринятии мер к ликвидации незаконных торговых точек, организованных мигрантами на проспекте Победы в городе Казани, — сказано в сообщении ведомства.

Липскому поручили провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Кроме того, исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также на днях Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после массовой драки в столице Татарстана.

Олег Исаков