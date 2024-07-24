В Казани на станции метро «Проспект Победы» с платформы на пути упал пожилой мужчина

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на станции метро «Проспект Победы» с платформы на пути упал пожилой мужчина. При заезде на станцию машинист поезда успел увидеть человека на рельсах и применил экстренное торможение.

Мужчину вывели с путей и вызвали скорую помощь. Как рассказал сам пассажир, у него закружилась голова. В настоящее время движение электросоставов в метрополитене осуществляется по графику, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».





Разиль Самигуллин