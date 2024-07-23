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ФСБ сообщила о пресечении теракта в мечети Белгорода

09:56, 23.07.2024
ФСБ сообщила о пресечении теракта в мечети Белгорода
Фото: Ирина Плотникова

Федеральная служба безопасности задержала в Мариуполе местных жителей — граждан России 1986 и 1993 годов рождения. Они планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным службы, в июне этого года мужчин завербовал сотрудник украинских спецслужб через интернет-мессенджер. За денежное вознаграждение они должны были выехать в Белгород и совершить поджог городской мечети.

Отметим, что накануне ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из стран Европы в Санкт-Петербург.

Олег Исаков

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