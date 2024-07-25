Прокуратура Татарстана начала проверку после обрушения стены на рабочего в аптеке в Набережных Челнах

Фото: Маргарита Головатенко

В Набережных Челнах во время ремонта в одной из аптек обрушилась стена. Под грудой кирпичей оказался 30-летний рабочий. Коллеги не смогли вытащить его самостоятельно и вызвали скорую помощь и спасателей. Пострадавшего доставили в больницу без сознания, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел сегодня в поселке ГЭС города Набережные Челны. Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства произошедшего и проверить соблюдение требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на казанском предприятии по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Рабочий получил серьезные травмы от вылетевшей из металлообрабатывающего станка заготовки и впоследствии скончался в больнице.

Рената Валеева