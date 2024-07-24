Россияне, находившиеся на потерпевшем крушение судне у Фолклендских островов, предварительно, не пострадали

Россияне, которые находились на потерпевшем крушение судне у Фолклендских островов, предварительно не пострадали. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали, — цитирует ТАСС сообщение Марии Захаровой.

Сегодня стало известно о том, что рыболовецкое судно с 27 членами экипажа затонуло в Атлантическом океане в 200 морских милях от Фолклендских островов. На борту корабля присутствовали российские граждане, а также десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.

Upd: по уточненной информации от представителя МИД Марии Захаровой, в результате происшествия погибли трое россиян.

Разиль Самигуллин