В Казани водитель грузового автомобиля сбил молодого человека на электросамокате

Сегодня 21-летний водитель грузового автомобиля совершил наезд на молодого человека, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на СИМ не спешившись. В результате молодой человек скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Ведомство призвало неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Согласно исследованию страхового дома ВСК, по итогам первых шести месяцев 2024 года российские водители попадали в ДТП на 3% чаще. Самым опасным периодом оказался январь — в начале года произошла четверть всех аварий. Татарстан занял пятую строчку рейтинга наиболее аварийных регионов страны. Республика разделила ее с Башкортостаном — на регионы пришлось по 3% ДТП.

Рената Валеева