Следком завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской.

Следователи допросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. По мнению СК, собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд.

Блиновскую обвиняют по трем статьям: уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, неправомерный оборот средств платежей.

По версии следствия, Елена Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей, после чего легализовала 716 млн рублей. Дело ее мужа выделено в отдельное производство.

Накануне Московский городской суд продлил ей арест до 19 августа 2024 года. По ее делу арестовано более десятка счетов и объектов недвижимости.

Олег Исаков