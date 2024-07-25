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Кран-манипулятор в Казани повредил вторую за день линию проводов троллейбуса

11:50, 25.07.2024
Кран-манипулятор в Казани повредил вторую за день линию проводов троллейбуса
Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

На пересечении улиц Московской и Чернышевского произошло повреждение контактной сети троллейбусного маршрута №7.

По сообщению МУП «Метроэлектротранс», причиной стал крупногабаритный транспорт (погрузчик), который стрелой задел контактные провода.

— Движение троллейбусов по маршруту №7 временно проходит через участок Татарстан — Тукая. На месте работают аварийные службы предприятия. Просим заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации, — предупреждает предприятие.

Следует отметить, что сегодня утром аналогичное происшествие случилось на улице Авангардной, где грузовик также повредил контактные провода троллейбусов.

Олег Исаков

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