Кран-манипулятор в Казани повредил вторую за день линию проводов троллейбуса
На пересечении улиц Московской и Чернышевского произошло повреждение контактной сети троллейбусного маршрута №7.
По сообщению МУП «Метроэлектротранс», причиной стал крупногабаритный транспорт (погрузчик), который стрелой задел контактные провода.
— Движение троллейбусов по маршруту №7 временно проходит через участок Татарстан — Тукая. На месте работают аварийные службы предприятия. Просим заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации, — предупреждает предприятие.
Следует отметить, что сегодня утром аналогичное происшествие случилось на улице Авангардной, где грузовик также повредил контактные провода троллейбусов.
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