В Казани главу ЖСК «Темп-68» отдали под суд за падение ребенка

Фото: Ирина Плотникова

Ново-Савиновский суд Казани рассмотрит уголовное дело председателя жилищно-строительного кооператива «Темп-68» Рашита Булатова. В СК и прокуратуре считают, что по его вине во время игр во дворе пострадал 2-летний мальчик.



По версии следствия, в 2021 году во дворе дома по улице Адоратского на подконтрольной ЖСК территории установили детский игровой комплекс, однако председатель кооператива не обеспечил безопасную эксплуатацию оборудования. В результате 18 мая 2023 года ребенок сорвался с лестницы игровой конструкции и ударился головой о выступающую из земли часть бетонной опоры. С тяжелыми травмами ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме по Татарстану, обвинение Булатову предъявили в оказании предназначенных для детей услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Признает ли он вину — не уточняется.