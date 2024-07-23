Суд Татарстана оценит оправдательно-обвинительный приговор по делу о смерти пяти охранников на КВЗ

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартует рассмотрение апелляционных жалоб на приговор бывшему директору частной охраны «Агентство безопасности» Наиле Ждановой. Ее приговор по делу о смерти пяти человек на пожаре оспаривают и защита, и прокуроры, и потерпевшие, сообщает журналист «Реального времени».



Напомним, судили Жданову по трем статьям УК, однако по двум из них в апреле 2024 года Кировский суд Казани вынес решение об оправдании. Речь об эпизодах о нарушении требований пожарной безопасности в корпусе бывшего КВЗ, где проживали погибшие охранники, и обвинении в мошенничестве с незаконным получением инвалидности и социальных выплат. В то же время райсуд приговорил Жданову к 3 годам колонии-поселения за нарушение норм охраны труда, повлекшее те самые тяжкие последствия — смерть пяти человек на бывшей площадке Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе в ноябре 2020-го.

При этом осужденной предоставили отсрочку до достижения 14-летнего возраста младшим из ее детей. А еще взыскали в счет компенсации морального вреда 8 млн рублей — по миллиону в пользу каждого из потерпевших.

Прокуратура считает оправдание незаконным и просит отменить приговор, потерпевшие не согласны с размером частично удовлетворенных исков, адвокат подсудимой — с осуждением Ждановой. В прениях сторона защиты просила о ее оправдании по всем статьям.

Установлено: в ночь на 10 ноября 2020-го в офисном здании рядом с бывшей проходной КВЗ произошло замыкание проводки на втором, верхнем этаже. Погибли пять ночевавших в корпусе охранников. Шестой — выживший — рассказал: возгорание началось с холодильника. Объект не отапливался и не был оборудован пожарной сигнализацией, извещателями и средствами тушения. Зато пути отхода были обшиты горючим пластиком, а в «жилых» комнатах на втором этаже окна наглухо блокированы металлическими решетками.

Нюанс в том, что пожар случился в тот момент, когда бывшая территория Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе переходила от оборонного предприятия к строительному холдингу. Причем ремонт оборудования в здании, где произошел пожар, к тому моменту не проводился уже пару лет. Именно поэтому изначально к уголовной ответственности привлекали директора фирмы-застройщика «Спектрподряд» Рамиля Сабирова, однако позже его преследование было прекращено.

По версии Ждановой, ни одного из погибших и выживших охранников она на работу не принимала и вообще не знала о том, что они несут круглосуточное дежурство на бывшей площадке КВЗ. С ее слов, инициатором этого договора выступал бывший росгвардеец, приятель ее мужа Фарман Нариманов, который открыл свое ЧОП, но не успел получить лицензию. Именно с Наримановым вели дела и представители застройщика, и приехавшие из Кукмора охранники, именно он обеспечивал последних форменной одеждой, а также тем, что необходимо для ночевки и круглосуточного дежурства на объекте — такие показания звучали в суде. При этом Нариманов получил в деле статус главного свидетеля обвинения.

P. S. На заседании Верховного суда РТ сегодня выяснилось — приговор по делу Ждановой решила обжаловать еще и компания-застройщик «Спектрподряд», причем жалобу она подала не в течение 15 дней после оглашения решения, а лишь в июле, вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на обжалование. А поскольку такое ходатайство должен рассматривать районный суд, сегодня дело было снято с апелляционного рассмотрения и направлено в суд первой инстанции.