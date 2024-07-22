Капельница на дому: в Казани врач частной клиники оказал медуслугу, повлекшую смерть

Фото: Надира Хасанова

Прокуратура Советского района Казани инициировала возбуждение уголовного дела по факту смерти мужчины после предоставления медицинских услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года мужчина 1976 года рождения вызвал на дом сотрудников частной медицинской организации из-за плохого самочувствия. После капельницы пациенту стало плохо, но врач не смог его реанимировать. По прибытии бригады скорой помощи медики констатировали смерть мужчины.

В связи с этим прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района под контроль.

Напомним, в Татарстане судят экс-главу федеральной сети медицинских детокс-услуг. По версии Следкома, бригада два года назад «залечила» 33-летнего казанца и попыталась замести следы. «Услышали предсмертные хрипы — украли документы об оказании «услуг», ампулы и сбежали», — рассказала мать покойного.

Рената Валеева