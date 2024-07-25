В Казани 6-летний мальчик выжил после наезда водителя-полицейского

Фото: "Реальное время"

Как выяснило «Реальное время», служебная иномарка МВД Татарстана совершила наезд на ребенка на внутриквартальном проезде ЖК «Сказочный лес» в Приволжском районе Казани. Из-за припаркованных с нарушением машин 6-летний мальчик просто не увидел угрозу и оказался на капоте Toyota Camry, после чего пролетел по ходу ее движения почти 5 метров.



К удивлению очевидцев, малыш после случившегося не потерял сознание и даже смог при поддержке встать на ноги. В ходе обследования врачи не обнаружили у него ни переломов, ни сотрясения, но предупредили — последствия могут проявиться позднее.

За рулем иномарки был 21-летний водитель-полицейский, который возил заместителя начальника тыла МВД Татарстана.

Детали этой аварии и видео с камеры наблюдения — в материале «Реального времени».