Сильнейшие ливни в Татарстане: последствия непогоды

Фото: Дарья Пинегина

Прошлой ночью в Татарстане прошли сильнейшие дожди, которые привели к подтоплениям и другим проблемам. В Кукморском районе из-за обильных осадков прорвало дамбу пожарного водоема, вода затопила участки и дворовые постройки. Полностью промокли рулоны сена, пришлось спасать скот, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Из-за грозы в Лаишевском районе молния попала в частный дом, пламя охватило крышу и второй этаж. В этот момент в доме находились люди, к счастью, они не пострадали.

Ливни привели к приостановке уборки урожая по всей республике, сообщили в Минлесхозе. Техника не может выйти в поле, так как за 20 дней июля выпало всего 3 миллиметра осадков при месячной норме 58. Как отмечают метеорологи, интенсивные осадки могут учащаться из-за изменения климата.

До конца недели в Татарстане сохранится прохладная погода с кратковременными дождями. По прогнозам метеорологов, август будет в пределах нормы — в среднем 18 градусов, но жара еще может вернуться.

Рената Валеева