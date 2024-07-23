В Казани на рабочем месте погиб сотрудник предприятия

Прокуратура Советского района Казани организовала проверку по факту гибели сотрудника ООО «Динамика», сообщили в ведомстве. По предварительным данным, 20 июля 2024 года в механическом цехе предприятия на улице Аделя Кутуя во время работы на металлообрабатывающем станке вылетела заготовка и ударила работника



35-летний мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Прокуратура проверит, как на предприятии соблюдалось законодательство об охране труда, и даст оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мастера цеха одного из предприятий города. Четырехтонный груз упал с двухметровой высоты на проходившего мимо работника предприятия, который скончался на месте происшествия.